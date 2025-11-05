Titina Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 14:15 –

Gratuit : non 6 € / 4 € / 3 € Plein tarif 6 €tarif réduit 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)tarif réduit 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

« Titina » de Kajsa Næss (Belgique-Norvège, 2022) 1h30, VFUmberto Nobile vit paisiblement à Rome avec sa famille, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. Umberto décide de partir aux côtés de l’explorateur en compagnie de sa petite chienne Titina. Cette histoire authentique, très médiatisée à l’époque a inspiré la réalisatrice qui alterne animation en couleurs et films d’archives en noir et blanc. Un film d’aventure à hauteur de chien, aérien et palpitant, dans lequel les personnages affrontent des conditions météorologiques extrêmes dans la beauté des paysages arctiques. Jeune public à partir de 7 ans Dans le cadre des Lucioles (rendez-vous cinéma jeune public)

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com