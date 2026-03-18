Titivilus déteste Pâques ! Place Saint-Germain Auxerre

Titivilus déteste Pâques !

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Aidez les moines bénédictins à déjouer les nombreux pièges inventés par le démon farceur Titivilus pour perturber la fête de Pâques. En famille, dès 6 ans .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 abbaye.saintgermain@auxerre.com

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English :

L’événement Titivilus déteste Pâques ! Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)