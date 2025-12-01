Titivilus et la crèche de Noël Place Saint-Germain Auxerre

Titivilus et la crèche de Noël

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:00:00

fin : 2025-12-29 17:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Le démon Titivilus s’est réveillé plus farceur que jamais ! Entre grimaces, ruses et pièges, il compte bien faire disparaître la crèche des moines bénédictins avant Noël !

En famille, partez à sa recherche, remportez des défis et déjouez ses farces avant qu’il ne soit trop tard.

Du 26 au 29 décembre, à 14h, 15h et 16h En famille [dès 6 ans].

Durée 45 min Réservation conseille .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Titivilus et la crèche de Noël

L’événement Titivilus et la crèche de Noël Auxerre a été mis à jour le 2025-12-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)