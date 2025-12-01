Titivilus et la crèche de Noël Place Saint-Germain Auxerre
Titivilus et la crèche de Noël
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-26 14:00:00
fin : 2025-12-29 17:00:00
2025-12-26
Le démon Titivilus s’est réveillé plus farceur que jamais ! Entre grimaces, ruses et pièges, il compte bien faire disparaître la crèche des moines bénédictins avant Noël !
En famille, partez à sa recherche, remportez des défis et déjouez ses farces avant qu’il ne soit trop tard.
Du 26 au 29 décembre, à 14h, 15h et 16h En famille [dès 6 ans].
Durée 45 min Réservation conseille .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
