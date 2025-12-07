TITIZE – PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz Issy Les Moulineaux

TITIZE – PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz Issy Les Moulineaux dimanche 7 décembre 2025.

VIPARIS PCI PRÉSENTE : TITIZE2025 / 2026 • 24 Dimanche 7 décembre 2025 Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour C I R Q U E / M AG I E Titizé- Un rêve vénitien – Construire une Commedia au carrefour du comique et de l’émerveillement, tel est le défi de la collaboration entre le Teatro Goldoni, le Teatro Nuovo Napoli, et le groupe de créateurs, qui célèbre cette année 40 ans de partenariat artistique. Le théâtre, la danse, l’acrobatie, le cirque, l’opéra et le documentaire convergent au sein de la Compagnia Finzi Pasca. Elle compte aujourd’hui 40 ans d’activité internationale avec plus de 40 spectacles, dont 3 cérémonies olympiques, 2 spectacles pour le Cirque du Soleil et 7 opéras. Mais c’est aussi plus de 500 théâtres dans 46 pays, avec plus de 15 millions de spectateurs. Le spectacle fusionne tradition et innovation dans une fascinante combinaison alliant clownerie, langage corporel et acrobaties – ce qui permet de faire des allusions, de créer des métaphores, d’amplifier les émotions – et l’utilisation d’une machinerie scénique innovante, donnant naissance à un théâtre de l’émerveillement et de légèreté, sans recourir à la parole. La clownerie, inspirée de la Commedia dell’Arte, surgira avec le masque, la crapulerie et les bouffons, mais aussi les acrobates. S’y ajoute une immersion dans la splendeur de Venise, son atmosphère diaphane pleine de mystère, et la poésie qui l’habite. Un voyage merveilleux à contempler en famille.

PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz 25 AVENUE VICTOR CRESSON 92130 Issy Les Moulineaux 92