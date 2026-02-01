Tito le chanteur et sa guitare Château du Tremblay Fontenoy

Tito le chanteur et sa guitare

Château du Tremblay Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Au programme , Tito le chanteur et sa guitare

Le cha-cha-cha des mots pas gros

Les déprimés qui chantent

Et s’il revenait parmi nous

La guerre c’est pas bien

Le blues du canapé

La Marseillaise de la Paix

La chanson d’amour qui rime avec toujours

Les grands costauds

Chacun pour chacun

Les amis mon ami et moi

Hommage au plus grand des grands Hommes

Mesdames Mesdemoiselles

L’amitié véritable

La source

Mon petit héritage

Tous les textes et musiques sont des créations originales de Tito

une musique est libre de droits (la Marseillaise)

Animation au chapeau .

Château du Tremblay Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr

