Tito le chanteur et sa guitare Château du Tremblay Fontenoy
Tito le chanteur et sa guitare Château du Tremblay Fontenoy dimanche 15 février 2026.
Tito le chanteur et sa guitare
Château du Tremblay Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Au programme , Tito le chanteur et sa guitare
Le cha-cha-cha des mots pas gros
Les déprimés qui chantent
Et s’il revenait parmi nous
La guerre c’est pas bien
Le blues du canapé
La Marseillaise de la Paix
La chanson d’amour qui rime avec toujours
Les grands costauds
Chacun pour chacun
Les amis mon ami et moi
Hommage au plus grand des grands Hommes
Mesdames Mesdemoiselles
L’amitié véritable
La source
Mon petit héritage
Tous les textes et musiques sont des créations originales de Tito
une musique est libre de droits (la Marseillaise)
Animation au chapeau .
Château du Tremblay Centre Régional d’Art Contemporain Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tito le chanteur et sa guitare
L’événement Tito le chanteur et sa guitare Fontenoy a été mis à jour le 2026-02-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !