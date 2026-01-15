TITOU EMMÉNAGE THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

TITOU EMMÉNAGE

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 11:00:00

fin : 2026-03-06 11:40:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-06

Devant nous, Titou, un clown tendre au cœur grand, déballe ses cartons et nous fait découvrir sa nouvelle demeure. Dans ce grand déballage, tout est rocambolesque et étonnant.

Spectacle à partir de 4 ans Durée 45 minutes.

Dans ce spectacle, la compagnie aborde avec humour et tendresse des thématiques universelles telles que le changement, la vie quotidienne, la différence et la tolérance. .

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 62 14 85 contact@grand-rond.org

English :

In front of us, Titou, a tender-hearted clown, unpacked his boxes and showed us around his new home. In this unpacking extravaganza, everything is astonishingly bizarre.

Show for ages 4 and up running time 45 minutes.

