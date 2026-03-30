TITOUAN PROJECT Le Sans Réserve Périgueux
TITOUAN PROJECT Le Sans Réserve Périgueux jeudi 18 juin 2026.
TITOUAN PROJECT
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Sous ses mains, la flûte traversière flirte avec le beatbox, le saxophone et la clarinette s’accordant aux machines. un univers sonore unique sur lequel Titouan vient rapper ses textes emprunts de poésie. Sur scène , sa musique rencontre les chorégrahies d’Alexandre Sossah, soutenus par rythmes de la batterie d’Émile Guillaume. .
Le Sans Réserve 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73
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English : TITOUAN PROJECT
L’événement TITOUAN PROJECT Périgueux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Communal de Périgueux
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