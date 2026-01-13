TITUS ET ZINZIN AIIIE ÇA DÉMÉNAGE ! THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-03-03
Les clowns Titus & Zinzin font leur grand retour aux Préambules, pour le plus grand plaisir des petits & des grands !
Retrouvez les nouvelles aventures burlesques de Titus et Zinzin avec Titus & Zinzin font… défont… refont leurs cartons , Dépêche-toi, 2000 ballons à gonfler ! , C’est bon tu as pris le plan ?
… Bref, ça déMénaGe! Toujours dans la bonne humeur !
Embarquez dans l’imaginaire de ces deux clowns et surtout attachez vos ceintures…
Pour en savoir plus sur la compagnie http://www.tituszinzin.fr/ 6.5 .
English :
Clowns Titus & Zinzin are back at Les Préambules, to the delight of young and old alike!
