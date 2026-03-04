Tiwayo + Pie Junc, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Tiwayo + Pie Junc Vendredi 17 avril, 20h30 La CLEF Yvelines

15 à 19€ (préventes) / Gratuit avec la carte concerts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T23:30:00+02:00

Surnommé « The Young Old » (le jeune vieux) pour sa voix au timbre intemporel, le jeune auteur-compositeur parisien Tiwayo revient avec « Outsider », un nouvel album puissant produit par Adrian Quesada, membre du groupe Black Pumas et primé aux Grammy Awards. Prévu pour sortir dans le monde entier le 10 avril 2026, ce disque marque le retour triomphal d’un esprit bohème qui a joué dans la rue et voyagé à travers le monde, s’imprégnant des racines blues, soul et gospel qui continuent de façonner sa musique. Il nous offre un joyau de soul rare et rayonnant, invitant Doyle Bramhall II (collaborateur de longue date d’Eric Clapton) sur 3 titres, ou encore la New-Yorkaise Kendra Morris. Alors que de nombreux artistes retro-soul modernes s’orientent vers le style Motown, le son de Tiwayo reste brut, sans compromis et ancré dans les traditions soul du sud. L’artiste ne suit pas les règles du genre. 10 ans après ses débuts (et un 1er passage par La CLEF !), il trace sa propre route : celle d’un Français au Texas, un chanteur de soul avec un cœur de bluesman, un voyageur étranger partout et partout chez lui.

C’est bien en bleu que l’affaire est pâtissée. Le bleu des folk songs, des chants de travail, du gospel, celui du pacte avec le Boogieman qui nous fait danser et rire pour oublier que tôt ou tard il nous aura. Pie Junc aborde le blues comme une chimère : protéiforme, avec tous les visages de ses origines et un imaginaire qui donne corps à des compositions originales. Sur scène, ses 5 membres vous projettent dans un univers à la croisée d’une poursuite de Tarantino et d’un film des frères Coen.

© Jackie Lee Young