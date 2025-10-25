TK en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

TK en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes samedi 25 octobre 2025.

TK en showcase exclusif à Nantes ! 25 et 26 octobre Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 14,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T23:50:00 – 2025-10-25T23:59:00

Fin : 2025-10-26T00:00:00 – 2025-10-26T06:30:00

Originaire du quartier du Panier à Marseille, TK s’est imposé comme l’un des rappeurs les plus singuliers de sa génération. Révélé par JuL et signé sur son label Rien 100 Rien, il a marqué les esprits avec Faut pas déconner, Stevez (feat. Gambi) ou encore ses albums Pas Ouehda et Avant la fête. Derrière son masque signature, il incarne un rap festif, entraînant et accessible, tout en restant proche de ses racines et de sa communauté, avec qui il entretient un lien fort sur les réseaux.

À cette occasion, le concept Versus revient dans une version spéciale Halloween. Véritable choc des styles, il oppose quatre univers musicaux pour une soirée XXL : Rap vs Shatta vs Reggaeton vs Electro. Et pour faire monter la température avant et après le showcase, nos DJ résidents Willbear, Wazy & Matheo Desmarres assureront le versus avec leurs sets explosifs.

Entre confettis, CO2, scénographie spéciale et dancefloor en feu, la formule magique promet une nuit classico-ex-plo-sive.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

