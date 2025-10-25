TK EN SHOWCASE – WAREHOUSE Nantes

TK EN SHOWCASE – WAREHOUSE Nantes samedi 25 octobre 2025.

TK EN SHOWCASE Début : 2025-10-25 à 23:55. Tarif : – euros.

TK en showcase exclusif pour un Versus spécial Halloween au Warehouse Nantes le samedi 25 octobre 2025.Originaire du quartier du Panier à Marseille, TK s’est imposé comme l’un des rappeurs les plus singuliers de sa génération. Révélé par JuL et signé sur son label Rien 100 Rien, il a marqué les esprits avec Faut pas déconner, Stevez (feat. Gambi) ou encore ses albums Pas Ouehda et Avant la fête. Derrière son masque signature, il incarne un rap festif, entraînant et accessible, tout en restant proche de ses racines et de sa communauté, avec qui il entretient un lien fort sur les réseaux.À ses côtés, le concept Versus revient dans une version spéciale Halloween. Véritable choc des styles, il oppose quatre univers musicaux pour une soirée XXL : Rap vs Shatta vs Reggaeton vs Electro. Et pour faire monter la température avant et après le showcase, nos DJ résidents Willbear, Wazy & Matheo Desmarres assureront le versus avec leurs sets explosifs.Entre confettis, CO2, scénographie spéciale et dancefloor en feu, la formule magique promet une nuit classico-ex-plo-sive._Nous rappelons qu’un showcase dure entre 30 et 45mn suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée. Nous vous conseillons d’arriver dès l’ouverture des portes. L’accès à cet évènement est interdit aux mineurs, même accompagnés.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44