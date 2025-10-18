TKT Quintette Prezzaj L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence
TKT Quintette Prezzaj L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence samedi 18 octobre 2025.
TKT Quintette Prezzaj
Samedi 18 octobre 2025 à partir de 20h. L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 16 EUR
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Nouvel album de Prezzaj. Concert de jazz avec Clément Moulin à la trompette et bugle, Vincent Tournardre au saxophone, Yannick Chauvin au piano, claviers et compositions, Matteo Sgarzi à la contrebasse et basse et David Sinopoli à la batterie.Enfants
L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 94 38
English :
New album by Prezzaj. Jazz concert with Clément Moulin on trumpet and flugelhorn, Vincent Tournardre on saxophone, Yannick Chauvin on piano, keyboards and compositions, Matteo Sgarzi on double bass and bass and David Sinopoli on drums.
German :
Neues Album von Prezzaj. Jazzkonzert mit Clément Moulin an Trompete und Flügelhorn, Vincent Tournardre am Saxophon, Yannick Chauvin am Klavier, Keyboards und Kompositionen, Matteo Sgarzi an Kontrabass und Bass und David Sinopoli am Schlagzeug.
Italiano :
Nuovo album di Prezzaj. Concerto jazz con Clément Moulin alla tromba e al flicorno, Vincent Tournardre al sassofono, Yannick Chauvin al pianoforte, tastiere e composizioni, Matteo Sgarzi al contrabbasso e al basso e David Sinopoli alla batteria.
Espanol :
Nuevo álbum de Prezzaj. Concierto de jazz con Clément Moulin a la trompeta y fliscorno, Vincent Tournardre al saxofón, Yannick Chauvin al piano, teclados y composiciones, Matteo Sgarzi al contrabajo y bajo y David Sinopoli a la batería.
L’événement TKT Quintette Prezzaj Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence