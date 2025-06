TKX fait sa Fête du Bruit – L’Urbatypik Galerie Associative Landerneau 20 juin 2025 14:00

Thomas Kerleroux alias TKx, né à Quimper en 1981, est un photographe autodidacte installé à Brest depuis 2012. Il croise la route d’Acoustic Attack, un collectif connu pour la réalisation de clips d’artistes locaux dans des lieux atypiques. Chargé des photographies du making-of, il immortalise ces instants vibrants, révélant le potentiel de la ville comme scène artistique. Cette collaboration l’enracine dans le paysage culturel brestois et lui ouvre les portes d’un réseau foisonnant, notamment celui du milieu musical.

Rapidement, Thomas s’impose comme une figure clé de la photographie de concert.

Ce n’est pas la notoriété d’un artiste qu’il recherche mais son œuvre musicale et sa gestuelle scénique. Son travail, qu’il décrit comme un mélange de précision technique et d’intuition artistique, se décline en deux approches majeures les tableaux colorés des grandes productions, où il capte la puissance visuelle des jeux de lumière et l’émotion, à l’état brut, dans les regards et gestuels d’artistes.

Dans la fosse, entre scène et crash-barrière, ou au cœur du public, le photographe s’adapte à chaque contexte, sans jamais perturber, ni les artistes ni le public. Thomas s’affirme comme un témoin sensible et engagé des cultures contemporaines, un regard indispensable sur les vibrations artistiques de notre époque.

Au sein de L’Urbatypik Galerie Associative, TKX nous propose une exposition photo avec près de 80 œuvres qui y seront exposées et destinées à la vente, encadrées ou non, accessibles à partir de 5 €.

Le vernissage aura lieu à la galerie le vendredi 20/06/2025 à partir de 18h30. .

L’Urbatypik Galerie Associative 4 rue Lafayette

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 88 02 83 29

