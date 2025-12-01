TLJ#4 Trail entre Landes et Justice Saint-Jean-Brévelay

TLJ#4 Trail entre Landes et Justice Saint-Jean-Brévelay dimanche 21 décembre 2025.

TLJ#4 Trail entre Landes et Justice

Stade de la Métairie Saint-Jean-Brévelay Morbihan

Trois distances sont proposées 30km, 18km et 11km. Org. Brével’Trail. Ouverture des inscriptions sur klikego.com le 1/11 à 12h. Pas d’inscription sur place.

Plus d’informations sur le site internet www.trail-tlj.com .

Stade de la Métairie Saint-Jean-Brévelay 56660 Morbihan Bretagne +33 7 88 73 91 29

