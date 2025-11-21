TM+ – Signatures Maison de la musique de Nanterre Nanterre

Le dispositif du Voyage de l’écoute porte l’estampille originale TM+ : un concert imaginé et interprété comme un tout, sans interruption ni mouvement de musiciens entre les pièces, afin que l’auditeur embarque pour une traversée intérieure, sans escale mais avec des correspondances… poétiques !

Nous avons voulu un programme tout féminin, moderne, accessible à tous, où s’invite parfois la musique populaire, original par son instrumentarium (voix, batterie, guitare électrique, contrebasse, bande électronique etc) et qui traverse les siècles… Compositrices d’hier et d’aujourd’hui et de plusieurs continents (de Hildegard von Bingen -Allemagne- à Julia Wolfe -USA- en passant par Kaija Saariaho -Finlande- et Soosan Lolavar -Iran-) se répondront dans ce voyage de l’écoute qui se construira autour d’une création mondiale d’une jeune compositrice franco-anglaise : Joséphine Stephenson qui a récemment été en résidence à l’Opéra d’Avignon. Une création lumière, pensée sur mesure viendra augmenter l’écoute.

TM+ est une équipe conventionnée sur la période 2023-2024-2025 en DRAC Ile-de-France

Maison de la musique de Nanterre 8, rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

