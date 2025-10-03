TNT – AC/DC TRIBUTE BAND – ZENITH DE PAU Pau

ACCESS LIVE PRODUCTION PRÉSENTE : TNT – AC/DC TRIBUTE BANDTNT AC/DC Tribute Band enflamme le Zénith de Pau avec son Live at Donington !Fans de rock et d’énergie pure, préparez-vous à une soirée explosive ! Le vendredi 3 octobre 2025, le Zénith de Pau vibrera au son des guitares survoltées et des riffs légendaires d’AC/DC avec TNT, le tribute band incontournable qui fait revivre l’énergie brute du mythique groupe australien.Après avoir joué devant plus de 300.000 personnes, TNT célèbre ses 15 ans sur scène dans l’une des plus belles et plus grandes salle du sud-ouest !Un hommage à un concert légendairePlongez au coeur du concert Live at Donington , un hommage fidèle à l’un des spectacles les plus emblématiques de l’histoire du rock. En 1991, AC/DC offrait à ses fans un show d’anthologie au festival Monsters of Rock de Donington, un concert immortalisé en vidéo et devenu culte pour des générations d’amateurs de hard rock. Avec une mise en scène surpuissante, un son authentique et une présence scénique à couper le souffle, TNT vous fera revivre l’intensité et la magie de ce show légendaire.Du tonnerre des guitares aux solos enflammés, des hymnes électriques comme Thunderstruck , Back in Black ou encore Highway to Hell , chaque morceau sera interprété avec une fidélité et une énergie qui raviveront la ferveur des plus grands fans. Le groupe met un point d’honneur à reproduire l’ambiance et la puissance de l’original, avec des musiciens passionnés et talentueux qui incarnent l’esprit d’AC/DC sur scène.Une soirée unique pour les fans de rockQue vous soyez fan de la première heure ou simple amateur de rock, ce concert est une opportunité rare de revivre une expérience hors du commun. Préparez-vous à ressentir l’électricité dans l’air, à taper du pied et à chanter à tue-tête ces classiques intemporels qui ont marqué l’histoire de la musique.Dans une salle mythique comme le Zénith de Pau, ce spectacle promet une immersion totale dans l’univers AC/DC, avec une scénographie à la hauteur de la légende. Effets visuels percutants, éclairages flamboyants et ambiance survoltée, tout est réuni pour vous faire passer une soirée inoubliable.Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la légende AC/DC avec TNT !For Those About to Rock, We Salute You!

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64