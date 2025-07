TNT YURIA ACFA AND MORE – WAREHOUSE Nantes

TNT YURIA ACFA AND MORE – WAREHOUSE Nantes vendredi 15 août 2025 .

TNT YURIA ACFA AND MORE Début : 2025-08-15 à 23:55. Tarif : – euros.

Vendredi 15 août, les collectifs Bloom et Annexe unissent leurs forces pour invoquer ORVIA, une nuit où la musique, la lumière et l’espace fusionnent au Warehouse.Pour ce voyage, TNT, le duo maître de la Reverse Bass viendra mettre le feu au club à l’apogée de la soirée. Une fois entré·es, il n’y a plus de retour. Bienvenue dans le cercle.LINE-UP : Hardcore – Hardstyle – Hard TechnoTNTYURIA b2b NEOQUANTIQBASSBSD b2b ACFA – Guitar LiveMAZX b2b NAOMATRDR : Deux collectifs, une vision : celle d’une techno qui rassemble et qui vie autour de l’entraide et de la bienveillance, nous comptons sur vous pour faire vivre nos valeurs et nos convictions_Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44