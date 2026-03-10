To be or not to bipolaire ? Le BAM Rennes Lundi 30 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Une conférence gesticulée sur la bipolarité

À l’occasion de la Journée Mondiale des Troubles Bipolaires, Élodie, diagnostiquée à 26 ans, monte sur scène l**e lundi 30 mars 2026** à Rennes pour présenter **« To be or not to bipolaire »**, une conférence gesticulée mêlant témoignage intime, humour et chansons.

**Une soirée pour briser les tabous**

Les troubles psychiques touchent des millions de personnes, pourtant ils restent souvent invisibles, mal compris et sources de stigmatisation. À l’occasion de la Journée internationale de la Bipolarité et dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2026 à Rennes, une soirée pas comme les autres est organisée autour d’une forme artistique originale : la conférence gesticulée.

Mêlant témoignage intime, analyse sociale et créativité — dont quelques chansons de sa composition —, Élodie nous invite à poser un regard neuf sur la maladie psychique. Son parcours n’est pas unique, mais il est singulier : entre dépression et manie, entre abandon subi et résilience construite, elle a trouvé dans la transmission une façon de tenir en équilibre.

**Accueil dès 18h30, début de la conférence à 19h.**

**Déroulé de la soirée :**

* **18h30** : ouverture des portes – accueil

* **19h :** début de la conférence gesticulée

* **20h30 :** questions de la salle – temps d’échange collectif avec Élodie

* **21h :** fin de la conférence – possibilité de rester échanger avec Élodie et les organisateur-trices

* **22h** : fin de la soirée

Entrée gratuite sur inscription dès 18h30 au Bâtiment à Modeler, Cleunay

**Lien de l’inscription :**

[https://www.helloasso.com/associations/bipol-35/evenements/to-be-or-not-to-bipolaire-conference-gesticulee](https://www.helloasso.com/associations/bipol-35/evenements/to-be-or-not-to-bipolaire-conference-gesticulee)

Marion ou Yannick, co-coordination de l’évènement

[toutrennesgesticule@etik.com](mailto:toutrennesgesticule@etik.com)

Le BAM 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



