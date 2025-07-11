To like or not Rue de l’Estérel Le Mans

To like or not

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-13 11:30:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-13

Émilie Anna Maillet

Quatre approches différentes et sur des supports distincts du même événement voilà ce que vous propose cette plongée dans le cœur et dans la tête des ados d’aujourd’hui, sorte de kaléidoscope formel sur des individus qui ne savent jamais très bien quelle forme prendre. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

