To like or not, spectacle augmenté sur l’adolescence Ferrières Martigues

To like or not, spectacle augmenté sur l'adolescence

Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Ils ont quinze ans, ils flirtent, dansent, font des erreurs et se perdent un peu… Qui sont ces adolescents, réunis pour une fête dont ils ne sortiront pas tout à fait indemnes ?

Vous le découvrirez dans cet incroyable fresque hybride mêlant réel et virtuel illustrant les questions existentielles de l’adolescence à l’ère du numérique. Sur scène, nous retrouvons, au lendemain de la fête, les dix adolescents qui cherchent à démêler le fil de la soirée qui a mal tourné. Le public assiste à la construction de leurs masques sociaux, jusqu’à la violence du lynchage public pour garder la face aux yeux des autres. To like or not est pensé comme un kaléidoscope de l’adolescence et ses complexes mutations où les désirs individuels, le besoin d’être aimé et accepté se confrontent aux jeux de faux semblants.

C’est sur Instagram et TikTok que le projet commence visionnez une web série et découvrez les personnages au quotidien. Déambulez dans le parcours immersif Crari or not dans la salle du Bout de la Nuit. Enfilez un casque VR et glissez-vous dans la peau d’un des personnages pour vivre la fête où tout va basculer. Plus d’informations en septembre 2025. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

They are fifteen years old, they flirt, dance, make mistakes and get a little lost… Who are these teenagers, gathered for a party from which they will not emerge entirely unscathed?

German :

Sie sind fünfzehn Jahre alt, sie flirten, tanzen, machen Fehler und verlieren sich ein wenig … Wer sind diese Teenager, die sich zu einer Party versammelt haben, aus der sie nicht ganz unbeschadet hervorgehen werden?

Italiano :

Hanno quindici anni, flirtano, ballano, commettono errori e si perdono un po’? Chi sono questi adolescenti, riuniti per una festa da cui non usciranno del tutto indenni?

Espanol :

Tienen quince años, flirtean, bailan, se equivocan y se pierden un poco… ¿Quiénes son estos adolescentes, reunidos para una fiesta de la que no saldrán del todo ilesos?

