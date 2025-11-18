To tantz or not to tantz – Klezmer roots Théâtre Mandapa Paris Samedi 13 décembre, 20h30 Payant

plein tarif 25 EUR

tarif réduit 20 EUR

tarif enfant 10 EUR

Fidèle à l’esprit festif et nomade du klezmer, Mentsh fait revivre cette musique de l’âme et la réinvente avec des influences éclectiques.

Tour à tour tendre, poétique et dansant, leur Klezmer oscille entre euphorie et recueillement.

Depuis plus de 20 ans, Mentsh s’illustre dans le paysage du klezmer français et européen.

Les Mentsh :

Alexis Kune – Accordéon

Samuel Maquin – Clarinette

Charles Rappoport – Violon

Henry Kisiel – Contrebasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/to-tantz-or-not-to-tantz-klezmer-roots 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00