To tantz or not to tantz – Klezmer roots Théâtre Mandapa Paris
To tantz or not to tantz – Klezmer roots Théâtre Mandapa Paris samedi 13 décembre 2025.
To tantz or not to tantz – Klezmer roots Théâtre Mandapa Paris Samedi 13 décembre, 20h30 Payant
plein tarif 25 EUR
tarif réduit 20 EUR
tarif enfant 10 EUR
Fidèle à l’esprit festif et nomade du klezmer, Mentsh fait revivre cette musique de l’âme et la réinvente avec des influences éclectiques.
Tour à tour tendre, poétique et dansant, leur Klezmer oscille entre euphorie et recueillement.
Fidèle à l’esprit festif et nomade du klezmer, Mentsh fait revivre cette musique de l’âme et la réinvente avec des influences éclectiques.
Depuis plus de 20 ans, Mentsh s’illustre dans le paysage du klezmer français et européen.
Les Mentsh :
Alexis Kune – Accordéon
Samuel Maquin – Clarinette
Charles Rappoport – Violon
Henry Kisiel – Contrebasse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-13T22:00:00.000+01:00
1
https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/to-tantz-or-not-to-tantz-klezmer-roots 0145899900 lemandapa@gmail.com
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00