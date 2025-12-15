TOBÔGGAN – Compagnie Le Long Raccourci Espace de l’étang bleu Paimpont Samedi 24 janvier 2026, 18h00 Réservation conseillée.

Présentation d’un extrait du spectacle travaillé pendant la semaine et discussion avec la compagnie ● Jonglage.

RÉSENTATION D’UN SPECTACLE EN COURS DE CRÉATION / LA LOGGIALa Loggia vous invite à venir assister à une présentation d’une étape de travail de la future création de la compagnie Le Long raccourci : TOBÔGGAN

“Pourquoi les adultes ne font pas de toboggan ? ”Dans notre société, certaines pratiques sont plus reconnues, plus valorisées que d’autres. Il est simple de faire le constat que le jonglage n’est pas considéré comme une pratique des plus sérieuses. Avec sensibilité et humour, tout en travaillant le Bâton du diable et les Boîtes à cigares avec le plus grand sérieux, ils souhaitent ce spectacle comme un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan.Une ôde aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.

Ils vont présenter un extrait du spectacle et sans suivra une discussion avec la compagnie.

Espace de l’Étang Bleu de PaimpontGratuit | 35 min | Tout public à partir de 7 ans.Réservation vivement conseillée sur le site de La Loggia.

Début : 2026-01-24T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T19:00:00.000+01:00

Espace de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac, 35380 Paimpont Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine