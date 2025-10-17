Toboggan – Laboratoire proposé par Maison Mab Nouveau Studio Théâtre Nantes

Toboggan – Laboratoire proposé par Maison Mab Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Gratuit : oui sur réservation Gratuit sur réservation : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com Tout public

Danse / Performance / Théâtre Maison Mab est une structure hébergeant les projets de trois artistes : Max Bonnin, Matthieu Blond et Alice Gautier. Iels sont respectivement metteur en scène, comédien, performeur, architecte, artiste visuel et chorégraphe. Du 13 au 17 octobre 2025, iels organisent un Toboggan : une semaine d’expérimentation pour partager des questions, des œuvres, des désirs, des outils tant artistiques que pédagogiques. Au travers de réflexions et de pratiques collectives, iels croisent leurs approches du geste et de la parole. Ce quatrième Toboggan se clôture par une ouverture publique des portes de la Maison Mab, à l’heure de l’apéritif ; l’occasion de partager des questions, des pratiques, des pistes de travail et ainsi continuer de façonner cette cohabitation.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.facebook.com/nouveaustudiotheatre