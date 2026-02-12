Toboggan poétique Boussac-Bourg

Toboggan poétique

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Un cirque jubilatoire autour de la langue. Une allure de cabaret ambulant qui logerait les ébats d’un groupe d’artistes hasardeux: poètes, performeurs, comédiens, écrivains, musiciens, bruiteurs, chanteurs et provocateurs. Un style de spectacle au débotté, expérimental, une attraction lyrique pour des éclats de langue. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

