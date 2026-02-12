Toboggan poétique Boussac-Bourg
Toboggan poétique Boussac-Bourg dimanche 1 mars 2026.
Toboggan poétique
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Un cirque jubilatoire autour de la langue. Une allure de cabaret ambulant qui logerait les ébats d’un groupe d’artistes hasardeux: poètes, performeurs, comédiens, écrivains, musiciens, bruiteurs, chanteurs et provocateurs. Un style de spectacle au débotté, expérimental, une attraction lyrique pour des éclats de langue. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Toboggan poétique
L’événement Toboggan poétique Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-02-09 par Creuse Tourisme