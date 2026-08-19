Tôboggan Salle multisports Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Tôboggan

Salle multisports Rue des Écoles Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Tôboggan

Cie du Long Raccourci

Association Jour de fête

Pourquoi les adultes ne font pas de toboggan ? Pourquoi l’amusement n’est pas pris au sérieux ? Alors qu’est-ce qui est sérieux ?

La place de l’amusement dans la société est un sujet politique et transversal. Ce spectacle, aussi fun qu’un voyage en toboggan, est une ode aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.

C’est la rencontre du cirque avec la danse, le texte et le travail rythmique, de manière décalée et poétique.

Création & Interprétation Joseph Bleher et Tino Chalon

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Salle multi-sports

12 rue des Écoles

À partir de 6 ans

50 min

10 € / 8 €

©Tanguy Birot

Infos et réservations

association.jourdefete@orange.fr

06 95 93 19 91

Association Jour de Fête .

Salle multisports Rue des Écoles Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 93 19 91

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English :

L’événement Tôboggan Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime