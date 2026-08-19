Tôboggan Salle multisports Telgruc-sur-Mer
samedi 28 novembre 2026 · Salle multisports · Telgruc-sur-Mer
Informations pratiques
Telgruc-sur-Mer
Tôboggan
Salle multisports Rue des Écoles Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Tôboggan
Cie du Long Raccourci
Association Jour de fête
Pourquoi les adultes ne font pas de toboggan ? Pourquoi l’amusement n’est pas pris au sérieux ? Alors qu’est-ce qui est sérieux ?
La place de l’amusement dans la société est un sujet politique et transversal. Ce spectacle, aussi fun qu’un voyage en toboggan, est une ode aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.
C’est la rencontre du cirque avec la danse, le texte et le travail rythmique, de manière décalée et poétique.
Création & Interprétation Joseph Bleher et Tino Chalon
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Salle multi-sports
12 rue des Écoles
À partir de 6 ans
50 min
10 € / 8 €
©Tanguy Birot
Infos et réservations
association.jourdefete@orange.fr
06 95 93 19 91
Association Jour de Fête .
Salle multisports Rue des Écoles Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 95 93 19 91
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English :
L’événement Tôboggan Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime