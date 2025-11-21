Toboggans poétiques Espace Noriac Limoges
Toboggans poétiques Espace Noriac Limoges vendredi 21 novembre 2025.
Toboggans poétiques
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Une sorte de cabaret jubilatoire, fantastique, tragique, drôle… qui logerait les ébats d’une troupe d’artistes issus de voi(x)es diverses poètes, musiciens, danseurs, performeurs, comédiens, bruiteurs, chanteurs, jongleurs… hasardeux et provocateurs… .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 27 10 08 ortanzlimoges@gmail.com
English : Toboggans poétiques
German : Toboggans poétiques
Italiano :
Espanol : Toboggans poétiques
L’événement Toboggans poétiques Limoges a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Limoges Métropole