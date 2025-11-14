TOC TOC Agde

TOC TOC

Les Baluff’s montent sur scène avec Toc Toc de Laurent Baffie une comédie névrotique à ne pas manquer !

La MJC d’Agde accueille la troupe Les Baluff’s pour une soirée placée sous le signe de l’humour et de la folie douce.

Sous la direction de Marie-Jo Ala, les comédiens présentent Toc Toc , la célèbre pièce de Laurent Baffie, véritable bijou de comédie où les manies deviennent un art de vivre.

Six patients, tous atteints de troubles obsessionnels compulsifs, se retrouvent dans la salle d’attente d’un grand spécialiste mondial des TOC. Mais la mèdecin tarde à arriver… Entre impatience, angoisse et exentricité, les personnages vont devoir cohabiter, se confronter et peut-être, qui sait, trouver ensemble une forme de guérison collective. Ou du moins, tenter de s’entendre ce qui n’est pas gagné !

Avec

> Éric Druart (Fred),

> Roland Thomine (Vincent),

> Nina Bauduin (Blanche),

> Marie-Jo Ala (Marie)

> Dominique Vaneslande (Lili),

> Paul Egiziano (Bob) et Anne Carpentier (l’assistante).

Entre dialogues savoureux, situations rocambolesques et humour grinçant, la soirée promet d’être pétillante, rythmée et pleine de rires.

> Payant,

> Réservations à la MJC Espace André Malraux 5 rue Mirabeau 34300 Agde 04.67.94.69.10

ou

Billetterie le soir même dès 20h30

5 Rue Mirabeau Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 69 10

English :

Under the direction of Marie-Jo Ala, the actors present Toc Toc , Laurent Baffie’s famous play, a real gem of comedy in which manias become an art of living.

German :

Unter der Leitung von Marie-Jo Ala präsentieren die Schauspieler Toc Toc , das berühmte Stück von Laurent Baffie, ein echtes Komödienjuwel, in dem Marotten zur Lebenskunst werden.

Italiano :

Sotto la direzione di Marie-Jo Ala, gli attori presentano Toc Toc , la famosa commedia di Laurent Baffie, un vero gioiello di comicità in cui le manie diventano uno stile di vita.

Espanol :

Bajo la dirección de Marie-Jo Ala, los actores presentan Toc Toc , la famosa obra de Laurent Baffie, una auténtica joya de la comedia en la que las manías se convierten en un modo de vida.

