TOC TOC comédie de Laurent Baffie théâtre municipal Yssingeaux
théâtre municipal Passage du théâtre Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Comédie de Laurent Baffie interpétée par la troupe Yssingelaise de la puce qui trotte
.
théâtre municipal Passage du théâtre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 44 21 16
English :
Comedy by Laurent Baffie performed by the Yssingel-based troupe la puce qui trotte
L’événement TOC TOC comédie de Laurent Baffie Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire