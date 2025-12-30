TOC TOC DE LAURENT BAFFIE THEATRE BEAULIEU Nantes

TOC TOC DE LAURENT BAFFIE Début : 2026-06-27 à 20:30. Tarif : – euros.

O.C. DROLE / THEATRE BEAULIEU PRÉSENTE : TOC TOC DE LAURENT BAFFIEDans la salle d’attente du docteur Stern, éminent neuropsychiatre de renommée mondiale, six patients atteints de TOC (Troubles obsessionnels compulsifs) ont pris rendez-vous depuis des mois et l’attendent impatiemment.Palilalie, Gilles de la Tourette, nosophobie ou incapacité à marcher sur les lignes, le docteur Stern n’arrive pas et ils vont devoir apprendre à discuter, se connaitre et même jouer pour passer le temps. Cocktail explosif !TOC TOC, Une comédie survitaminée drôle et décalée.Mise en scène : Pascal MAILLARDAvec : Mathieu GAUDIN, Marie ELIE, Sophie MORIN, Nelly PICHOTBADEAUD, Kamal RAWAS et Olivier COLLIN.Ouverture des portes : 45 minutes avant le début du spectacle.;

THEATRE BEAULIEU 9 BIS BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO 44200 Nantes 44