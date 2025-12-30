TOC TOC GRAND THEATRE 3T Toulouse
TOC TOC GRAND THEATRE 3T Toulouse mardi 3 mars 2026.
TOC TOC Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.
Une comédie à 7 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:Prenez six patients atteints de TOC différents, une salle d’attente, un médecin qui n’arrive jamais, une secrétaire dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huis-clos surprenant et totalement hilarant. 93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un TOC, et vous ?
GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31