TOC TOC GRAND THEATRE 3T Toulouse

TOC TOC Début : 2026-03-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 7 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:Prenez six patients atteints de TOC différents, une salle d’attente, un médecin qui n’arrive jamais, une secrétaire dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huis-clos surprenant et totalement hilarant. 93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un TOC, et vous ?

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31