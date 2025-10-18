TOC TOC – NE PAS UTILISER Avignon

TOC TOC – NE PAS UTILISER Avignon samedi 18 octobre 2025.

TOC TOC Début : 2025-10-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l’un des plus grands spécialistes dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs appelés TOC .Il ne consulte que très rarement en France. Six patients qui bavardent dans sa salle d’attente, ont dû attendre de nombreux mois pour obtenir cette fameuse consultation.L’heure tourne mais l’éminent neuro-psychiatre n’arrive toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les aléas du transport aérien. Les patients décident alors de tromper l’ennui en essayant de mieux se connaitre et finalement se livrent tour à tour pour faire une sorte de répétition.Coprolalie, Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, Incapacité à marcher sur les lignes… Les TOC s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

NE PAS UTILISER 9 RUE MIGNARD 84000 Avignon 84