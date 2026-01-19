TOC TOC TOC DE LA CIE ECOUTEZ VOIR Rue de la Mairie La Bazoge-Montpinçon
TOC TOC TOC DE LA CIE ECOUTEZ VOIR Rue de la Mairie La Bazoge-Montpinçon mercredi 11 février 2026.
Rue de la Mairie Bibliothèque de La Bazoge-Montpinçon La Bazoge-Montpinçon Mayenne
La compagnie Ecoutez Voir vous présente Toc Toc spectacle et lecture théâtralisée.
La famille Tortue vient de s’installer dans sa nouvelle maison sur roulettes. Jamais on n’a vu, jamais on ne verra la famille Tortue aussi heureuse !
Dès 2 ans Sur réservation .
English :
The Ecoutez Voir company presents Toc Toc : a show and staged reading.
