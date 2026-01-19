TOC TOC TOC DE LA CIE ECOUTEZ VOIR Rue de Contest Saint-Baudelle

TOC TOC TOC DE LA CIE ECOUTEZ VOIR

Rue de Contest Bibliothèque de Saint Baudelle Saint-Baudelle Mayenne

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

La compagnie Ecoutez Voir vous présente Toc Toc spectacle et lecture théâtralisée.

La famille Tortue vient de s’installer dans sa nouvelle maison sur roulettes. Jamais on n’a vu, jamais on ne verra la famille Tortue aussi heureuse !

Dès 2 ans Sur réservation .

Rue de Contest Bibliothèque de Saint Baudelle Saint-Baudelle 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 reseaudesbibliotheques@mayennecommunaute.fr

English :

The Ecoutez Voir company presents Toc Toc : a show and staged reading.

