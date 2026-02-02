Toc Toc Toc… Tours
Toc Toc Toc… Tours dimanche 12 avril 2026.
Toc Toc Toc…
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Conte Musical Clown
Dans le cadre du festival Des petits pots dans les grands
Spectacle pour les 0 à 4 ans
LES ZINZINS Compagnie jeune public Tourangelle depuis 2003 !!
Cathy Estela et Fabienne Baez sont deux comédiennes, chanteuses, metteuses en scène, autrices et compositrices.
Toutes leurs créations sortent de leur atelier magique. Tout est fait main et super malin. Il y en a pour tous les âges.
Le truc des Zinzins c’est le partage, créer du lien dans les familles et entre les générations.
Leur style De l’humour et de la Pédagogie. De la douceur et de la poésie. Des surprises et quelques facéties.
Leur signature Les chansons A capella qui ponctuent tous leurs spectacles .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Musical Clown Tale
As part of the Des petits pots dans les grands festival
Show for 0-4 year olds
