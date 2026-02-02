Toc Toc Waouh Mmmh Espace François Mitterand Bergerac

Toc Toc Waouh Mmmh

Espace François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Toc Toc Waouh Mmmh est un spectacle improvisé avec 2 musiciens et 3 comédiens.

Avant de jouer, vous devrez répondre à une question: Qu’est ce qui vous donne une furieuse envie de vivre ? Puis c’est parti…

Vous êtes metteur en scène ! Vous avez le pouvoir d’agir tout au long du spectacle sur ce qui se déroule sur scène en donnant des indications aux improvisateurs.

Ce spectacle résume l’approche de l’improvisation de la compagnie, un jeu volontaire, c’est à dire entier, sincère et complètement habité.

Ceci est possible car les artistes acceptent de vivre pleinement l’instant, de lâcher prise pour se laisser aller à leur douce folie ! .

Espace François Mitterand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 73 02 08 lacompagnievata@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Toc Toc Waouh Mmmh

L’événement Toc Toc Waouh Mmmh Bergerac a été mis à jour le 2026-01-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides