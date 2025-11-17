TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Neuville en Ferrain Neuville-en-Ferrain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T15:30:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T15:30:00

Dans le cadre de TODAY TOMORROW TEXTILE, l’UITH organise des visites d’entreprises de la filière textile et habillement régionale, pour différents publics.

Neuville en Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France anne-sophie.giraud@uith.fr

Visite de l’entreprise FASHION DENIM CENTER à Neuville-en-Ferrain industrie textile