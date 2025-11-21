TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Sailly Saillisel Sailly-Saillisel

TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Sailly Saillisel Sailly-Saillisel vendredi 21 novembre 2025.

TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Vendredi 21 novembre, 14h00 Sailly Saillisel Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T15:30:00

Fin : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T15:30:00

Dans le cadre de TODAY TOMORROW TEXTILE, l’UITH organise des visites d’entreprises de la filière textile et habillement régionale, pour différents publics.

Sailly Saillisel Sailly Saillisel Sailly-Saillisel 80360 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « anne-sophie.giraud@uith.fr »}]

Visite de l’entreprise SAATI à Sailly Saillissel industrie textile