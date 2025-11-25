TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille

TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Mardi 25 novembre, 10h00 Saint-André-lez-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T11:30:00

Fin : 2025-11-25T10:00:00 – 2025-11-25T11:30:00

Dans le cadre de TODAY TOMORROW TEXTILE, l’UITH organise des visites d’entreprises de la filière textile et habillement régionale, pour différents publics.

Saint-André-lez-Lille saint-andré lez lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « anne-sophie.giraud@uith.fr »}]

Visite de l’entreprise LEMAHIEU à Saint-André lez Lille industrie textile