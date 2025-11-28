TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Wervicq-Sud Wervicq-Sud
TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Wervicq-Sud Wervicq-Sud vendredi 28 novembre 2025.
TODAY TOMORROW TEXTILES – Visite d’entreprise Vendredi 28 novembre, 14h00 Wervicq-Sud Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T14:00:00 – 2025-11-28T15:30:00
Fin : 2025-11-28T14:00:00 – 2025-11-28T15:30:00
Dans le cadre de TODAY TOMORROW TEXTILE, l’UITH organise des visites d’entreprises de la filière textile et habillement régionale, pour différents publics.
Wervicq-Sud wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « anne-sophie.giraud@uith.fr »}]
Visite de l’entreprise COUSIN SURGERY à Wervicq-Sud industrie textile