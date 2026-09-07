Tohu Bohu, Relais de l’écluse, Maroilles

Informations pratiques

Tohu Bohu Samedi 19 septembre, 14h00 Relais de l’écluse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Mi-bushcraft, mi-réflexion intérieure, partez à la découverte d’un savoir ancestral, synonyme d’autonomie quotidienne et bienveillante dans la nature, mêlé à des moments de discussion, d’humour, d’écriture et de partage sur notre situation actuelle.

Relais de l’écluse 1 écluse d’Hachette – 59 Maroilles Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/parasitescollectif/?locale=fr_FR »}]

atelier bushcraft et d’écriture Nord

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