TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques vendredi 29 mai 2026.
TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à cette introspection à travers le corps et la voix! Par la danse hip-hop.
Face à une société en constante évolution, la recherche d’une place devient un processus permanent. Des questions surgissent alors “Qui suis-je ? Que fais-je ici ? Ai-je ma place dans ce monde ?” Et si les réponses se trouvaient en chacun ? Inspirée par le livre de Lise Bourbeau Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même et la musique.
Masque de chair de l’artiste Scylla, la compagnie Autopsie propose une introspection à travers le corps et la voix, dans laquelle le public peut se retrouver confronté à ses propres choix.
Distribution
Artistes interprètes Clarisse Del Tedesco, Falone Malet et Cyril De Albuquerque Pereira
Textes Tom Lerville
Designer Camille Renouvel
Création lumière Aurélie Jeay
Création originale Joanna Petilaire, Valentin Ipas et Matthias Escudero
Direction artistique Matthieu Millot .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
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English :
Come and witness this introspection through body and voice! Through hip-hop dance.
L’événement TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE