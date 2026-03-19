TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à cette introspection à travers le corps et la voix! Par la danse hip-hop.

Face à une société en constante évolution, la recherche d’une place devient un processus permanent. Des questions surgissent alors “Qui suis-je ? Que fais-je ici ? Ai-je ma place dans ce monde ?” Et si les réponses se trouvaient en chacun ? Inspirée par le livre de Lise Bourbeau Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même et la musique.

Masque de chair de l’artiste Scylla, la compagnie Autopsie propose une introspection à travers le corps et la voix, dans laquelle le public peut se retrouver confronté à ses propres choix.

Distribution

Artistes interprètes Clarisse Del Tedesco, Falone Malet et Cyril De Albuquerque Pereira

Textes Tom Lerville

Designer Camille Renouvel

Création lumière Aurélie Jeay

Création originale Joanna Petilaire, Valentin Ipas et Matthias Escudero

Direction artistique Matthieu Millot .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Come and witness this introspection through body and voice! Through hip-hop dance.

L’événement TOI ET T TOI ? CIE AUTOPSIE Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE