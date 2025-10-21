Toi, moi, Tituba – Dorothée Munyaneza / Cie Kadidi Mixt Nantes

Toi, moi, Tituba – Dorothée Munyaneza / Cie Kadidi Mixt Nantes samedi 17 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 19:00 – 20:00

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Danse En invoquant Tituba, esclave noire accusée de sorcellerie au 17e siècle, Dorothée Munyaneza rend hommage aux figures féminines de la résistance à la domination coloniale, souvent réduites au silence. Dans un poignant duo danse/musique, l’artiste rwandaise réactive les vécus nés de la dispersion. Inspirée autant par la romancière Maryse Condé que par la philosophe Elsa Dorlin, Dorothée Munyaneza fait de son corps une archive qui porte les traces des existences malmenées par l’esclavagisme et la colonisation. Sa voix scande les plaintes comme les chants et son souffle perce le temps. La musique électro, mixée en direct par le musicien irako- britannique Khyam Allami, laisse gronder d’autres voix lointaines. Direction artistique et interprétation : Dorothée MunyanezaMusique originale : Live Khyam Allami, Dorothée Munyaneza Durée : 1h Représentations dans la salle Nova :vendredi 16 janvier 2026 à 21hsamedi 17 janvier 2026 à 19h Dans le cadre du Festival de danse Trajectoires

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr