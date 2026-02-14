Toi tu ne joueras pas Juliette (How to kill bill), Maison des arts, Pessac

Toi tu ne joueras pas Juliette (How to kill bill) Vendredi 20 février, 15h00 Maison des arts Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T15:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T15:00:00+01:00 – 2026-02-20T17:00:00+01:00

Toi, tu ne joueras pas Juliette, c’est trois actrices au plateau qui jouent à être actrice, qui se travestissent tantôt en adolescente, tantôt en grande comédienne. Trois actrices qui se demandent ce qui joue avec elle quand elles sont sur scène. Ce que leurs corps racontent. Dans un dispositif participatif, reprenant la structure d’un plateau télé d’interview, elles dérapent et viennent convoquer la fiction pour s’approprier tout ce qu’elles n’ont jamais eu le droit de jouer. Dans un va-et-vient grotesque avec l’incarnation d’autres acteurs et actrices, c’est trois interprètes qui s’interviewent les unes et les autres et qui, petit à petit, se débarrassent des assignations posées sur elles pour découvrir quelle est leur Juliette. C’est trois femmes qui affirment leur droit à la métamorphose.

Maison des arts Maison des Arts, 16 Esplanade des Antilles, Pessac Pessac 33607 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Blast Collective théâtre genre