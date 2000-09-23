TOI : une soirée sensible et vibrante au cœur du 13ᵉ Esspace Paris

Qui est toi ?

TOI est une soirée qui prend pour point de départ la déprise du moi-sujet, Une invitation à laisser tomber les contours trop serrés du “je” pour faire place à une présence plus vaste. Une exploration sensible, poétique et collective.

Du toi au nous : une soirée sous le signe de la collaboration Pour la soirée nos artistes se prennent au jeu des collaborations, musique, poésie, danse, projections…

TOI, pron. pers. :

Forme tonique ou accentuée du pronom personnel tu.

Pronom impossible qui est commencement.

Pronom impossible qui est commencement. Une origine du nombre, de la conscience et du désir.sans TOI, il n’y aurait pas l’Un. Et l’Un ne le sait pas.

OI n’est pas une personne : c’est une hypothèse, f(x) = conscience. Quand je te parle, je résous l’équation de ma propre absence.

Programme

20h30 – 23h00 : Performances poétiques (Lectures, musique live, créations scéniques)

23h00 – DJ Set

Bicéphale Cette soirée est portée par le collectif Bicéphale s’inscrit dans la dynamique de la revue papier et numérique fondée sur l’écriture contributive, la création collective et le trouble fertile des formes.

Origine du nombre, de la conscience et du désir, avec TOI Bicéphale explore toutes les façons d’être au monde.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 01h30

payant

10 à 12 euros

Public adultes.

Esspace 15 rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris

https://www.bicephale.org/ revue@bicephale.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100086658847359 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086658847359