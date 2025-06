Toile Ma Pastille Vichy Atelier Juniors dès 9 ans et Adultes – Atelier / Boutique Jus de carotte & Co Vichy 19 juillet 2025 14:00

Allier

Toile Ma Pastille Vichy Atelier Juniors dès 9 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

2h30 Juniors dès 9 ans et Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 14:00:00

fin : 2025-07-19 16:30:00

Date(s) :

2025-07-19

Réalisez votre peinture sur toile de la célèbre pastille Vichy !

Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clémenceau

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Create your own canvas painting of the famous Vichy pastille!

German :

Gestalte dein Gemälde auf Leinwand von der berühmten Vichy-Pastille!

Italiano :

Dipingete la vostra tela della famosa pastille di Vichy!

Espanol :

¡Pinte su propio lienzo de la famosa pastilla de Vichy!

