Toile participative – Vin’Scène en Bourbonnais Moulins
dimanche 27 septembre 2026 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Toile participative – Vin’Scène en Bourbonnais
Place d’armes Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 16:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Lors de la 17ᵉ édition de Vin’Scène en Bourbonnais, l’association Artichaut animera une fresque participative. Venez exprimer votre créativité !
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Place d’armes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
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English :
During the 17th edition of Vin’Scène en Bourbonnais, the Artichaut association will host a participatory mural. Come express your creativity!
L’événement Toile participative – Vin’Scène en Bourbonnais Moulins a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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