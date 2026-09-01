Informations pratiques

Moulins

Toile participative – Vin’Scène en Bourbonnais

Place d’armes Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Lors de la 17ᵉ édition de Vin’Scène en Bourbonnais, l’association Artichaut animera une fresque participative. Venez exprimer votre créativité !

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Place d’armes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com

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English :

During the 17th edition of Vin’Scène en Bourbonnais, the Artichaut association will host a participatory mural. Come express your creativity!

L’événement Toile participative – Vin’Scène en Bourbonnais Moulins a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région