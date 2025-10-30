Toiles d’araignées Rouen

11 Rue du Moulinet Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-30 16:30:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

2025-10-30

Apprenez les bases du tissage pour réaliser une toile et sa petite araignée… À partir de 4 ans. .

11 Rue du Moulinet Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

