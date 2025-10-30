Toiles d’araignées Rouen
Toiles d’araignées
Début : 2025-10-30 16:30:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
2025-10-30
Apprenez les bases du tissage pour réaliser une toile et sa petite araignée… À partir de 4 ans. .
