Toiles de marchands… et inversement ateliers jeune public Vitré

Toiles de marchands… et inversement ateliers jeune public
Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine
Les enfants partent sur les traces des marchands de canevas (toiles de chanvre) et explorateurs qui ont fait la fortune de Vitré. Une activité pour piquer la curiosité et tisser des liens.
Durée 1h30
Dès 7 ans
Tarif 2 €/enfant
Uniquement sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .
