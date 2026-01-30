Date et horaire de début et de fin : 2026-02-19 14:30 – 17:30

Gratuit : non Tarif plein : 4,5 € / Carte blanche : 4 € Accueil billetterie dès 13h45.Site internet : https://www.cinemalebonnegarde.com/Adresse mail : cineseniorsbg@gmail.com Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Dans le cadre du programme “Les Toiles du Sud” qui propose chaque 2ème ou 3ème jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs séniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film “Le chant des forêts” de Vincent Munier.Vincent Munier nous entraîne au cœur des forêts vosgiennes, là où il a appris à observer la vie sauvage auprès de son père Michel, naturaliste passionné. Ensemble, ils transmettent aujourd’hui ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois générations unies par une même fascination pour le monde animal, à la rencontre des cerfs, renards, lynx, oiseaux rares… et dans l’ombre mythique du Grand Tétras.???? Durée : 1h33Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)???? Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).???? Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite. Places UFR dans la salle.Ce film est proposé en séance « J’emmène papi et mamie au cinéma » en partenariat avec Ciné-jeunesse. Il sera suivi d’un goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma.Cette action est soutenue par la Conférence des financeurs de Loire-Atlantique.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.cinemalebonnegarde.com/



Afficher la carte du lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

