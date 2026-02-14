Toiles du sud / Ciné-seniors, goûter – « Le chant des forêts »de Vincent Munier, Cinéma Bonne Garde, Nantes

Toiles du sud / Ciné-seniors, goûter – « Le chant des forêts »de Vincent Munier Jeudi 19 février, 14h30 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Tarif plein : 4,5 € / Carte blanche : 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:30:00+01:00 – 2026-02-19T17:30:00+01:00

Dans le cadre du programme Les Toiles du Sud qui propose chaque 2e ou 3e jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs seniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film Le chant des forêts de Vincent Munier.

Vincent Munier nous entraîne au cœur des forêts vosgiennes, là où il a appris à observer la vie sauvage auprès de son père Michel, naturaliste passionné. Ensemble, ils transmettent aujourd’hui ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois générations unies par une même fascination pour le monde animal, à la rencontre des cerfs, renards, lynx, oiseaux rares… et dans l’ombre mythique du Grand Tétras.

Durée : 1h33

Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)

Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).

Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite. Places UFR dans la salle.

Ce film est proposé en séance J’emmène papi et mamie au cinéma en partenariat avec Ciné-jeunesse. Il sera suivi d’un goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma.

Cette action est soutenue par la Conférence des financeurs de Loire-Atlantique.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalebonnegarde.com/ »}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

